قال أحمد رأفت، صاحب توصيات المنتدى الخاصة بدعم ذوي القدرات الخاصة، إن افتتاح مسرح المنتدى لفت انتباه الجميع، خاصة بعد أن قرر الرئيس السيسي جلوس الشاب جون السوداني الذي تعرض للتنمر من قبل بعض الشباب فى عمره بسبب لون بشرته السمراء بجانبه، لافتا إلى أن ذلك يؤكد فكرة عدم التنمر وتقبل الغير.
وأضاف أحمد رأفت، من خلال لقائة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc" أن ما فعله الرئيس "السيسى" مع الشاب السودانى أكبر رسالة موجهة إلى العالم كله تجاه التنمر، مشيرا إلى أنه لا بد من تقبل الغير مهما كان مختلف في اللون أو الجنس أو الدين أو الشكل بوجه عام.
وأشار صاحب توصيات بالمنتدى لدعم ذوي القدرات الخاصة، إلى أن التنمر شيء سيئ للغاية، قد يؤدي إلى الانتحار، مؤكدا أن التنمر على الغير بسبب عدم التكافؤ بين شخصين سواء فى المكانة الاجتماعية أو المهنية، قد يؤدى فى النهاية إلى اضطراب نفسي كبير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لا للتنمر.. رسالة الرئيس السيسي للعالم بعد جلوس الشاب السودانى بجانبه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق