أكد النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن إنفاق الحكومة مبلغا هائلًا يصل إلى نحو 287 مليار جنيه على جميع أوجه الدعم خلال عام 2019، يؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تزال مصرة على تقديم الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب البسطاء وجميع المواطنين محدودي الدخل ودعم المواد البترولية رغم ارتفاع سعرها.
ونوه يوسف الشاذلي، في بيان له، إلى ما أعلنته وزارة المالية، من أن ما تم إنفاقه فعليا من مخصصات الدعم حتى 30 يونيو 2019 يصل إلى 287 مليار جنيه، منها 84 مليار جنيه لدعم الوقود و16 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وأكد أن استمرار مصر في الإصلاح المالي والاقتصادي لم يرفع يدها عن تقديم الدعم بشتى صنوفه وألوانه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اتصالات البرلمان تكشف حقيقة إلغاء الدعم في 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق