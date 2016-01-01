الملك العالم.. ماذا تعرف عن أبو الفدا صاحب أشهر شارع في الزمالك؟



أبو الفدا أبو الفدا



تمتلئ العاصمة بالعديد من الشوارع التي تحمل أسماء شخصيات تاريخية وعظماء من بلدنا ما بين علماء وأدباء ومثقفين يكاد لا يعرفهم الملايين من المصريين، ولعل من أبرز هذه الشوارع شارع ابو الفدا بالزمالك.



أبو الفدا ملك منطقة حماة في سوريا، واسمه الحقيقي هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ويطلق عليه ملك أو صاحب حماة في سوريا، أطلق عليه الملك العالم، فقد قرأ التاريخ والأدب وأصول الدين، واطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطب، وعلم الهيأة ونظم الشعر وليس بشاعر - وأجاد الموشحات .



عاش أبو الفدا في الفترة ما بين (672 - 732 هـ / 1273 - 1331 م)، وتمكن من استعادة ملك الدولة الأيوبية لمدينة حماة الذي بسط عليها نفوذه، بعد أن تصدى للمماليك في مصر، وأطلق عليه منذ صغره بأبي الفداء ولقب بعماد الدين وبدأ حياته في حماة بعد عودة أمه وهو في شهوره الأولى ثم انطلق إلى الدراسة والثقافة والإطلاع والممارسة والتدريب على فنون القتال والقنص والفروسية، كما حفظ القرآن الكريم مبكرًا مع عدد من كتب التراث واشتغل في العلوم وتفنن في جمع أشتات الكثير منها.

قد يعجبك أيضا...

ولكن الغريب كيف ملك في أرض غير مصرية يطلق اسمه على أحد أبرز الشوارع المصرية، ولكن السبب يعود لكتاباته العظيمة التى ترجم أغلبها في الغرب، فلقد كان أبي الفداء رجلًا متكاملًا كان جامعًا لأشتات العلوم وقد صنف في كل علم تصنيفًا أو تصانيف ومن هذا خَلَفَ للمكتبة العربية بخاصة والإنسانية بعامة 12 كتاب طبع منها 3 نالت شهرة عالمية كبيرة.أطلق اسمه علي أحد الجبال علي سطح القمر، وذلك بعد سبق التكنولوجيا الحديثة وكتب عن هذا الجبل تفصيلًا بكتاب يدعي موازين بعدما رصده بالمرصد الذي بناه علي قصره.كتاب تقويم البلدان أحد أبرز الكتب التي ألفها أبو الفدا وتمت ترجمته لأكثر من لغة، حتى قال عنه العالم الروسي كراتش كوفسكي إنه من أعظم الكتب التي آثرت عند الغربيين.