حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من نشاط الرياح



حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول



أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمصريين من حالة الطقس غير المستقرة، اليوم الأحد، مؤكدة تساقط أمطار غزيرة وقد تكون رعدية شمالا في الوجه البحري والقاهرة، قد تصل إلى حد السيول على شبه جزيرة سيناء.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، أن يكون هناك اليوم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصحبها تساقط للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة وبعض مناطق الوجه البحري، ومن المتوقع أن تمتد الأمطار حتى شمال الصعيد لتصل حد السيول على وسط وشمال سيناء.



ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لدرجات الحرارة في عدد من المناطق، إذ تسجل القاهرة والوجه البحري (العظمى 17- الصغرى 12) كما تسجل في الغردقة وجنوب سيناء (العظمى 23- الصغرى 15)، وتسجل في شمال الصعيد (العظمى 19- الصغرى 9)، أما جنوب الصعيد فتسجل (العظمى 22- الصغرى 12).

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وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس الحالية تشهد حالة من نشاط الرياح فى جميع محافظات شمال البلاد.وأوضح محمود شاهين، أن حركة الرياح التى تشهدها حالة الطقس الحالية ستمتد على محافظات شمال الصعيد وستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق خاصة عند الاقتراب من الطرق الصحراوية المكشوفة، والتى تنتج عنها انعكاس للرؤية الأفقية نتيجة لإثارة الرمال.