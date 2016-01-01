فجر صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مفاجأة كبرى حول مستقبله مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وقام صالح جمعة بحذف جملة "لاعب بالنادي الأهلي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وغاب صالح جمعة عن المشهد داخل النادي الأهلي بشكل كبير، بعدما استبعده المدير الفني رينيه فايلر من المباريات التي خاضها الفريق.
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التعليقات على عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي
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