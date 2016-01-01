عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي

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صورة الخبر: صالح جمعة نجم الاهلي
صالح جمعة نجم الاهلي


فجر صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مفاجأة كبرى حول مستقبله مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقام صالح جمعة بحذف جملة "لاعب بالنادي الأهلي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وغاب صالح جمعة عن المشهد داخل النادي الأهلي بشكل كبير، بعدما استبعده المدير الفني رينيه فايلر من المباريات التي خاضها الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء.

صورة الخبر: صالح جمعة نجم الاهلي

المصدر: elbalad

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