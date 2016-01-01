بعد تفقد الرئيس السيسى .. كل ما تريد معرفته عن جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ



الرئيس يتفقد جامعة الملك سلمان الرئيس يتفقد جامعة الملك سلمان



تفقد اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ ، و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعة وفروعها، والذي بدأت أعماله في يوليو ٢٠١٧، ومن المقرر أن تنتهي في مارس ٢٠٢٠.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 8 معلومات عن جامعة الملك سلمان:



* جامعة الملك سلمان أحد المشروعات البارزة التي يجري تنفيذها في مدخل مدينة طور سيناء، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء.

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* يقع فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ على مساحة حوالي ٣٥ فدانا* تضم ٤ كليات وهي : الألسـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم .*وتضم أيضا عددا من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.* موزعة على ٣ فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر* تضم في مرحلتها الأولى إجمالي ١٠ كليات، ومن المقرر إضافة ٥ كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية*المرحلة الثانية لمشروع جامعة الملك سلمان، من المقرر أن تضم 4 كليات، منها 3 كليات في مدينة الطور، هي الصيدلة، والطب، والتمريض، إضافة إلى مستشفى تعليمي بسعة 200 سرير، هذا إلى جانب كلية علوم المجتمع في مدينة رأس سدر.* سيتم الانتهاء من باقي الأعمال بالجامعة بمدينتي رأس سدر وطور سيناء على أن يتم افتتاحها أبريل 2020 مع احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء.إقرأ أيضا :الرئيس السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخرئيس جامعة الفيوم: استمعنا لشرح كامل حول جامعة الملك سلمان الدولية وكلياتهاومن جانبه .. أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إلى اهتمام الدولة بـ جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها، مضيفًا أن الجامعة تحظى بمكانة كبيرة لدى مصر وباهتمام خاص من القيادة السياسية.وأضاف د.عبد الغفار أنه منذ البدء في إنشاء الجامعة عام 2017 يتم التوسع في منشآتها وبرامجها التعليمية لتنافس الجامعات العالمية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والصندوق السعودى للتنمية، مشددًا على تذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع على أكمل وجه.