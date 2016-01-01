تجارة عين شمس تبحث تحويل برامج الدراسات العليا إلى نظام الساعات المعتمدة

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اجتمع الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لمناقشة الخطوات التنفيذية نحو تحول برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بالكلية إلي نظام الساعات المعتمدة.



جاء ذلك بحضور د. هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د محمد شاهين رئيس قسم المحاسبة، د. نادر البير رئيس قسم إدارة الأعمال، د. مصطفي جلال رئيس قسم الإحصاء بالسادة رؤساء الأقسام .



وخلال الاجتماع قدمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، عرضا تفصيليا عن أهمية التحول الي نظام الساعات المعتمدة في برامج الدراسات العليا، وما تم إنجازه حتي الآن في القواعد والإجراءات الخاصة بالقبول، التسجيل، الحذف، الإضافة والالغاء، كما عرضت سيادتها التغيرات التي تم ادخالها علي اللائحة المالية لبرنامج الساعات المعتمدة.

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كما تطرقت إلى عرض تحليلى للبرامج الحالية على مستوى الدبلومات، الماجستير والدكتوراه سواء الأكاديمية او المهنية والبرامج المقترح إضافتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وبما يسمح بوجود برامج بينية بين كليات الجامعة كخطوة تمهيدية للشراكات عل المستوى الاقليمى والدولى.وقدمت خطة تنفيذية استرشادية للأقسام العلمية حتي يتسنى الانتهاء من اللائحة بشكل كامل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات نحو التقدم باللائحة الجديدة للجنة قطاع الدراسات التجارية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة صدور القرار الوزاري بالموافقة بالبدء فيها من العام الدراسى القادم إن شاء الله .وتم فتح باب النقاش مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا الشأن.