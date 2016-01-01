كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل ونتعارف".



ونوه "الرئيس السيسي" خلال كلمته في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إلي أن المنتدى يعتبره منصة موجهة للعالم، نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم بالمحبة والاستقرار.



وقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص الشكر لكل الحضور على وجودهم في المنتدى، واهتمامهم الكبير بتوصيل صوتهم للعالم أجمع.

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كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.