توقفى عنها فورا | 5 أخطاء تفسد الشعر عند غسله



أخطاء تفسد الشعر عند غسله أخطاء تفسد الشعر عند غسله



كشف موقع بولد سكاى عن أساليب خاطئة لغسيل الشعر تفسده ،وحذر منها أبرزها غسل الشعر المفرط ،وبشكل مبالغ فية ،وهذه الأخطاء تفسد الشعر .



إليكِ الطرق الخاطئة لغسل الشعر :



1-غسل الشعر بشكل مفرط فإن غالبية الأشخاص ليسوا بحاجة لغسل شعرهم يوميًا.

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2- كثرة نسبة الشامبو والبلسم : ينصح مصففو الشعر بغسل الشعر مرتين اسبوعيا ،ووضع البلسم على الاطراف فقط وليس الجدور لانه يؤدى الى تساقط الشعر .3- غسل الشعر بقوة زائدة ينصح باستعمال الشامبو داخل الشعر وفروة الرأس بحركات ناعمة ولطيفة وليس بعنف.4- غسل الشعر الجاف بالشامبو وهذا خطأ كبير فالشعر الجاف يشطف بمرطب فقط .5- غسل الشعر بمياة ساخنة جدا وذات حرارة عالية ،وهذا خطأ كبير يغسل الشعر بمياة فاترة .