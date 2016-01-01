الكوب الأخضر ينسف الكرش والوزن الزائد خلال أيام

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الكوب الأخضر ينسف الكرش والوزن الزائد خلال أيام


يشتكي أغلب الأشخاص من مشكلة السمنة والكرش ومعاناتهم مع الوزن الزائد الذى يصعب عليهم التخلص منهم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من جميع مشاكلك بتناول الكوب الأخضر .

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن الكوب الأخضر الذي ينسف الكرش والوزن الزائد عبارة عن الاتي :

مكونات الكوب الاخضر :

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
2 ملعقة من والمريمارية
ماء ساخن

طريقة عمل الكوب الأخضر :

تخلط جميع المكونات وتغلي على النار وتصفي ويشرب منها يوميا تساعد على نسف الجسم والتخلص من السمنة والوزن الزائد .

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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