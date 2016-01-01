إعلان القائمة النهائية للأهلي وحرس الحدود

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صورة الخبر: السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر

أعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي المصري، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وخرج من القائمة كل من كريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وياسر إبراهيم للإصابة، كما لم ينضم محمود متولي وعلي معلول وحسام عاشور لعدم الجاهزية.

واستبعد فايلر الخماسي، عمار حمدي وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو دا كوستا وحسين السيد لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

"محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود وحيد، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جونيور أجاي، وليد أزارو، مروان محسن".

في المقابل، جاءات قائمة حرس الحدود كالتالي:-

"أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفي محمود زناري، عمرو الحلواني، مصطفى جمال، محمد مصطفي شطة، أحمد فيليكس، جهاد جنيدي، محمد أسامة، أحمد شرويدة، محمد جريندو، محمود رضا، جهاد جنيدي، عبد الله جمعة، نانا أنطوي، إبراهيما كونيه، أنطوني لوكاسا".

المصدر: كووورة

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