بعد زواج داعشي أقيم على الإنترنت، واجهت ملكة جمال بريطانيا للمراهقات والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، أماني نور تهمة "تمويل الإرهاب"، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام في البلاد.
في التفاصيل، اعتقلت نور البالغة من العمر 21 عاما بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة، وهي التي تزوجت من مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش" في حفل أقيم على الإنترنت، وأصبحت مدانة بعد تقديمها مبلغا ماليا قدره 35 جنيها إسترلينيا لجماعة إرهابية.
"الإرهابي حكيم"، هو الداعشي زوج نور، والذي أرسل لها رسائل في عيد ميلادها العشرين عبر الإنترنت، جعلها تخطط للانضمام إليه في سوريا، حيث وجدت الشرطة بعد مداهمة منزل الفتاة تذكرة طيران إلى تركيا، حيث كانت ستتوجه من هناك إلى سوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع.
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التعليقات على حكاية ملكة جمال بريطانية.. زواج داعشي كشفته 35 جنيهاً!
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