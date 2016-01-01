تفاصيل العثور على تمساح في الشارع بمدينة 6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل العثور على تمساح بالطريق العام بمدينة 6 أكتوبر.
تلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من الأهالي بمنطقة الحي السابع، المجاورة الثانية يفيد بوجود تمساح بالطريق العام، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.
وانتقل إلى موقع البلاغ فريق بحث بإشراف العميد طه فودة، رئيس القطاع، والعقيد عمرو حجازي، مفتش القطاع، تبين من التحريات الأولية أن التمساح يبلغ طوله مترا تقريبا.
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