خدمات مرورية.. تجديد رخصة المركبة من هاتفك المحمول في دقائق



التفاصيل الكاملة لتجديد رخصة المركبة التفاصيل الكاملة لتجديد رخصة المركبة



يقدم "صدى البلد"، خدمة للقراء لمعرفة التفاصيل الكاملة لتجديد رخصة المركبة من خلال الهاتف المحمول من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



ولتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط و الأحكام​ التالية :



يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع .

عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

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