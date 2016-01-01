وزير التعليم يحسم الجدل بشأن الشائعات المثارة حول مناهج الدراسات الاجتماعية



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله مؤخرًا من صور تزعم أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحًا لمصر وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه المعلومات "ليس لها أى أساس من الصحة" ، مشيرًا إلى أن الجزء المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو "جزء مجهول الهوية لا يمت بصلة لمناهج الدراسات الاجتماعية".



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا إن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر ، لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانيين علي مصر والشام، بل تتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر ).

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المناهج التعليمية المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر ، بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية وهذا أحد التوجيهات الخاصة بتأليف المناهج.وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم الإشارة في المناهج التعليمية المصرية ، إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه قد فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذي أصابها أثناء الحكم العثماني،وأخيرًا قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن مناهج التاريخ بصفة خاصة تتسم بالموضوعية ، ولا تعكس أية توجهات سياسية أو دينية أو أيديولوجية.وقد قام وزير التربية والتعليم بنشر نسخ من الصفحات التي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر في كافة المراحل التعليمية في المناهج المصرية.