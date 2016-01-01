رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله مؤخرًا من صور تزعم أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحًا لمصر وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه المعلومات "ليس لها أى أساس من الصحة" ، مشيرًا إلى أن الجزء المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو "جزء مجهول الهوية لا يمت بصلة لمناهج الدراسات الاجتماعية".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا إن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر ، لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانيين علي مصر والشام، بل تتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر ).
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التعليقات على وزير التعليم يحسم الجدل بشأن الشائعات المثارة حول مناهج الدراسات الاجتماعية
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