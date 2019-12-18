

بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل شمالاً، حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار غربًا. وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 12 19شبين الكوم 11 19طنطا 11 18دمنهور 12 18الإسكندرية 12 19بلطيم 11 20مطروح 10 18السلوم 09 18سيوة 06 17بورسعيد 12 20دمياط 13 19الزقازيق 11 19الإسماعيلية 09 19السويس 12 19العريش 10 20رفح 11 19رأس سدر 12 20نخل 04 20نويبع 14 19طابا 09 18كاترين 03 14الطور 13 20شرم الشيخ 15 23الغردقة 13 23مرسى علم 12 25الفيوم 10 20بنى سويف 10 20المنيا 09 20أسيوط 08 21سوهاج 09 21قنا 11 22الأقصر 10 22أسوان 11 22أبوسمبل 10 23الوادى الجديد 07 21شلاتين 18 26أبورماد 18 25حلايب 20 24رأس حدربة 19 23