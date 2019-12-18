يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل شمالاً، حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار غربًا. وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعليقات على بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة
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