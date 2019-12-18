بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة

آخر الأخباراخبار منوعة › بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة

صورة الخبر: بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة
بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل شمالاً، حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار غربًا. وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19
طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

السلوم 09 18

سيوة 06 17

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 20

نخل 04 20

نويبع 14 19

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 13 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 07 21

شلاتين 18 26

أبورماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
517

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager