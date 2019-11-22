

الأجانب والعرب يستحوذون على 39.8% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي الأجانب والعرب يستحوذون على 39.8% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

قالت إدارة البورصة إن المستثمرين المصريين استحوذوا على 60.2% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوع الماضي.



وأضافت البورصة أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 35.5% والعرب على 4.3% من إجمالي قيمة التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشارت البورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 196.1 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه من إجمالي قيمة التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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يذكر أن صافى تعاملات المصريين استحوذ على 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ـ بينما استحوذ الأجانب على 24.4%، وسجل العرب 8.8%.وسجل الأجانب صافي بيع قدره 2.173 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 1.06 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.