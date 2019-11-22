قالت إدارة البورصة إن المستثمرين المصريين استحوذوا على 60.2% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوع الماضي.
وأضافت البورصة أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 35.5% والعرب على 4.3% من إجمالي قيمة التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشارت البورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 196.1 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه من إجمالي قيمة التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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التعليقات على الأجانب والعرب يستحوذون على 39.8% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي
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