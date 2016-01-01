موقف كهربا القانوني بعد الانتقال للأهلي | خبير لوائح يفجر مفاجأة



كهربا كهربا



كشف نصر عزام خبير اللوائح الموقف القانوني الخاص بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك السابق والمنضم لصفوف النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الجمعة.



وأكد عزام في تصريحات خاصة أن موقف الزمالك سليم بنسبة 100% في تلك القضية وعقده مع اللاعب سليم، مستشهدًا بتوثيقه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ولعب كهربا مع الفريق لمدة موسم كامل بالعقد الجديد وتقاضيه مستحقاته خلال تلك الفترة.



وتابع "في عام 1995 قام البرتغالي لويس فيجو بالتوقيع لناديي يوفنتوس ونابولي معًا ليقرر وقتها الاتحاد الايطالي منع أي نادي من ضم اللاعب لمدة موسمين قادمين".

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وأكمل "قرار منع كهربا من القيد خاص بالاتحاد المصري لكرة القدم وهو ليس إلزامي، وما فعله الاتحاد الايطالي كان قرار تربوي فقط ولكنه ليس إجباريًا".وواصل "التعديلات الأخيرة التي طرأت قوانين الفيفا كان من بينها الشكاوى ضد اللاعبين والأندية والأمر لم يعد كما كان من قبل من ناحية التوقيت والقضية التي كانت تستغرق 3 سنوات قبل صدور حكم فيها أصبحت الآن يتم اتخاذ قرار فيها خلال 3 شهور".وشدد على أن موقف الزمالك سليم والمفترض أن يتم توقيع عقوبات على اللاعب تصل لحد إيقافه وتغريمه ماليًا وحصول الزمالك على تعويض مادي بجانب عقاب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لضمه كهربا وقت تعاقده مع الزمالك، مشيرًا إلى أن الأهلي لن يعاقب.وتابع "العقوبة المالية فقط دون إيقاف اللاعب تكون في حالة واحدة وهي توقيعه لنادي آخر بعد مرور أول 3 مواسم من عقده وهذا الأمر لم يحدث مع كهربا الذي قضى أول موسم له فقط مع الزمالك وبالتالي سيتم إيقافه".