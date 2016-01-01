الأهلي محرض.. تعليق مثير لـ خالد الغندور على انتقال كهربا للقلعة الحمراء

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صورة الخبر: خالد الغندور
خالد الغندور


أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، هو من حرض محمود عبد المنعم كهربا، على الهروب من نادي الزمالك، في نهاية الموسم الماضي.

وكان النادي الأهلي، أعلن صباح اليوم الجمعة، تعاقده مع كهربا، لمدة 4 سنوات ونصف الموسم في صفقة انتقال لاعب حر.

وقال الغندور، في فيديو له، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك : النادي الأهلي هو من قام بتحريض كهربا، على الهروب من نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي، وهو من طلب منه الانضمام لنادي ديسبورتيفو البرتغالي، تمهيدا للتعاقد معه في يناير المقبل"، مؤكدا أن إدارة النادي الأحمر دفعت للاعب مبلغ مالي كبير قد يصل إلى 60 مليون جنيه، ليدفع منه غرامة النادي البرتغالي، ويحصل على الباقي له.

وأضاف كهربا: مثله مثل العديد من اللاعبين الذين هربوا من أنديتهم من أبرزهم عصام الحضري وكوليبالي".

وأشار : الزمالك، لن يترك حقه في كهربا، وسيتم توقيع عقوبات مالية على اللاعب وقد تصل للإيقاف".

المصدر: elbalad

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