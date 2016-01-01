أكد الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، هو من حرض محمود عبد المنعم كهربا، على الهروب من نادي الزمالك، في نهاية الموسم الماضي.
وكان النادي الأهلي، أعلن صباح اليوم الجمعة، تعاقده مع كهربا، لمدة 4 سنوات ونصف الموسم في صفقة انتقال لاعب حر.
وقال الغندور، في فيديو له، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك : النادي الأهلي هو من قام بتحريض كهربا، على الهروب من نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي، وهو من طلب منه الانضمام لنادي ديسبورتيفو البرتغالي، تمهيدا للتعاقد معه في يناير المقبل"، مؤكدا أن إدارة النادي الأحمر دفعت للاعب مبلغ مالي كبير قد يصل إلى 60 مليون جنيه، ليدفع منه غرامة النادي البرتغالي، ويحصل على الباقي له.
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التعليقات على الأهلي محرض.. تعليق مثير لـ خالد الغندور على انتقال كهربا للقلعة الحمراء
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