تعرف على التخصصات المطلوبة للدراسة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب ، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، ينظم البرنامج المعهد فى مقره بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.



ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة فى المعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.



اقراء ايضا:

قد يعجبك أيضا...

تعرف على كيفية الالتحاق بنوادي ريادة الأعمال بالجامعاتوشملت مجالات البحث، ما يلي:1- Air Quality and Greenhouse Gases2- Advanced Systems Analysis3- Ecosystem Services and Management4- Energy5- Evolution and Ecology6- Risk and Resilience7- Transitions to New Technologies8- Water9- World Populationوسيتحمل المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، النفقات الكاملة لباحث مصري- إذا تم قبوله- طبقا لجودة البيانات، والمواد المقدمة في طلب الالتحاق، ومدى توافق المجال البحثى مع برامج المعهد المختلفة، وذلك بناءً على اتفاق تعاون بين الأكاديمية والمعهد.كما يتيح المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، للباحثين المقيمين فى ألمانيا، التقدم؛ حيث توجد فرصة لقيام الجانب الألماني بتمويل اشتراكهم.