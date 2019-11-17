تعرف على كيفية الالتحاق بنوادي ريادة الأعمال بالجامعات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق مبادرة إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالجامعات في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) امس الأحد 17/11/2019 بالتعاون مع لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنصة مكسببي لريادة الأعمال وهي مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في القارات الست بموضوع ريادة الأعمال.
وبدأت هذه المبادرة في عام 2008 بعد حدثي أسبوع المشاريع في المملكة المتحدة وأسبوع ريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 ومنذ تأسيسها شارك أكثر من 10 ملايين شخص من 102 دولة في أنشطة هذه المبادرة العالمية.
ويهدف الحدث إلى تعريف المجتمع بأهمية وضرورة تفعيل ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة وتحفيزهم لاستكشاف أفكار المشاريع الخاصة بهم.
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