أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 ، لطالبات آداب عام - انتساب - تربية آدبي - علمي - تعليم اساسي - طفولة.
وكان قد وجه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، جميع وكلاء الكليات إلى إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق