جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور



كلية البنات بجامعة عين شمس كلية البنات بجامعة عين شمس



أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 ، لطالبات آداب عام - انتساب - تربية آدبي - علمي - تعليم اساسي - طفولة.



وكان قد وجه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، جميع وكلاء الكليات إلى إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول .





















