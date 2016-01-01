جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور

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صورة الخبر: كلية البنات بجامعة عين شمس
كلية البنات بجامعة عين شمس


أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 ، لطالبات آداب عام - انتساب - تربية آدبي - علمي - تعليم اساسي - طفولة.

وكان قد وجه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، جميع وكلاء الكليات إلى إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول .

صورة الخبر: كلية البنات بجامعة عين شمس

صورة الخبر: كلية البنات بجامعة عين شمس

صورة الخبر: كلية البنات بجامعة عين شمس

صورة الخبر: كلية البنات بجامعة عين شمس

صورة الخبر: كلية البنات بجامعة عين شمس

المصدر: elbalad

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