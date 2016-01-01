أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم نشر تطبيق إلكتروني اسمه "الجدول المدرسي" على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أنه يمكن الوصول إلى هذا التطبيق الالكتروني من خلال الضغط هنا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا التطبيق سيكشف بيان العجز والزيادة من المعلمين في التخصصات المختلفة ، ويسهل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارين الوزاريين 308 و 309 لسنة 2019 الخاصين بالتقدم للوظائف القيادية بالمديريات وندب المعلمين إلى العمل بالوزارة أو الأكاديمية المهنية للمعلمين أو أي جهات تابعة.
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التعليقات على الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"
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