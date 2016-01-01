الجدول المدرسي .. تطبيق إلكتروني جديد على موقع "التربية والتعليم"



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم نشر تطبيق إلكتروني اسمه "الجدول المدرسي" على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أنه يمكن الوصول إلى هذا التطبيق الالكتروني من خلال الضغط هنا



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا التطبيق سيكشف بيان العجز والزيادة من المعلمين في التخصصات المختلفة ، ويسهل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارين الوزاريين 308 و 309 لسنة 2019 الخاصين بالتقدم للوظائف القيادية بالمديريات وندب المعلمين إلى العمل بالوزارة أو الأكاديمية المهنية للمعلمين أو أي جهات تابعة.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس بطباعة كلمة السر من خلال الدخول على التطبيق الإلكتروني الخاص باستمارة التلميذ على البوابة الإلكترونية المتاحة على الرابط Emis.gov.egوشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الانتهاء من تسجيل جميع الجداول المدرسية على التطبيق الإلكتروني الجديد خلال 15 يومًا.