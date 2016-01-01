خارق للطبيعة.. شاب يدخل جينيس بهذا التحدي| شاهد

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بطل خارق للطبيعة


عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن قيام شخص روسي بجر قطارا يزن 200 طن .

وقد تمكن الشاب الروسي صاحب الأرقام القياسية إيفان سافكين، من جر قطار يزن 218 طنا وتسجيل رقم قياسي جديد عالمي في محطة قطارات مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا.

ويذكر أن " سافكين " تمكن في السابق من سحب دبابتي "تي-34" و"تي-54 بي" و منظومة الدفاع الجوي"9K33" وغيرها من التحديات التي قام بها ودخل موسوعة جينيس بذلك.

وقد نجح سافكين في سحب السفينة لمسافة نصف متر في المحاولة الأولى، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله بنفسه في الـ17 من مارس الماضي بجره السفينة “سيرجي جافريلوف” التي يبلغ وزنها 10500 طن لمسافة مترين.

يذكر أن سافكين استطاع خلال مسيرته، أن يجر قاطرة وزنها 288 طنا، وعبارة عائمة، وطائرة إيرباص، وشاحنة عسكرية مع مقطورة، بالإضافة لدبابتي T34 و T54.

المصدر: روسيا اليوم

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