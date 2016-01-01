عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن قيام شخص روسي بجر قطارا يزن 200 طن .
وقد تمكن الشاب الروسي صاحب الأرقام القياسية إيفان سافكين، من جر قطار يزن 218 طنا وتسجيل رقم قياسي جديد عالمي في محطة قطارات مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا.
ويذكر أن " سافكين " تمكن في السابق من سحب دبابتي "تي-34" و"تي-54 بي" و منظومة الدفاع الجوي"9K33" وغيرها من التحديات التي قام بها ودخل موسوعة جينيس بذلك.
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التعليقات على خارق للطبيعة.. شاب يدخل جينيس بهذا التحدي| شاهد
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