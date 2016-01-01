سم الأفاعي.. مصير أسود ينتظر أردوغان على يد أعدائه.. فيديو



أردوغان أردوغان

عرضت فضائية العربية تقريرا عن تفاصيل تدشين داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق حزب جديد.



ووفقا للتقرير فإن رئيس الوزراء التركى السابق أحمد داوود أوغلو خلال أقل من شهرين قد خطى على أرض الواقع خطوات ملموسة لتدشين حزبه الجديد كنوع من التحدى الرسمي ضد الرئيس التركى رجب أردوغان.



بعد استقالة أحمد داوود أوغلو من حزب العدالة والتنمية فى سبتمبر الماضى تكرر الحديث كثيرا عن عملية تشكيل حزب مناهض لحزب أردوغان.

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ولكن بحسب وسائل إعلام يأتى أنباء عن تأسيس داوود أوغلو طلب تسجيل حزبه الجديد أوغلو لأول حزب يضم عدد من المنشقين لحزب أردوغان العدالة والتنمية.تأتى نية داوود أوغلو لتأسيس حزب جديد يضرب حزب أردوغان خاصة بعد استقالة أوغلو بعدما ذاق استبدادية أردوغان فى الحكم وحزبه العدالة والتنمية.وفى سياق متصل كان نائب رئيس الوزراء السابق على باديجان والمستقيل أيضآ من حزب العدالة والتننمية قد صرح أيضا بأن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون مطلع 2020 ليجعل حزب أردوغان فى مواجهة أحزاب حلفائه المنشقين وخصومه الحاليين.ويرى المحللين السياسيين الأتراك أن تأسيس المنشقين عن حزب العدالة والتنمية لحزب جديد سيستقطبان دعما من الناخبين الساخطين ضد سياسة أردوغان الاستبدادية والتى يتوقع الكثير اقتراب سقوطه خاصة فى ظل انهيار اقتصادى وارتفاع معدلات، وسلسلة اعتقالات وقتل جماعى تعيشه تركيا فى الوقت الراهن.