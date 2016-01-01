التنمر وسوء استخدام السوشيال ميديا .. فى ندوة بإعلام المنيا



التنمر التنمر

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامه للاستعلامات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة عن التنمر والآثار النفسية الضارة الناتجة عن سوء معاملة الاشخاص ونشر الشائعات بمدرسة سمالوط الثانوية الجديدة بنات.



حاضر الندوة الدكتورة رشا مهدي مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وبحضور وليد الحيني مدير المركز ومحمد محمود مدير الإدارة التعليمية بسمالوط.

استعرضت الدكتورة رشا مهدى مفهوم التنمر والفرق بينه وبين الأنواع الأخري كالتنمر الإلكتروني والمدرسي والاقتصادي وكيفية تأثير التنمر علي الضحية.



كما بينت مساوئ إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا فى مضايقة الأخرين وعرضت مواد فيلمية ووسائل مساعدة لسهولة وصول المعلومات للجمهور.

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وأشارت إلى أن أسباب التنمر ترجع الى الشعور بالإهمال والتجاهل في المنزل والشعور بالضعف والعجز في والافتقار إلي الاهتمام النفسي والعاطفي ومن الآثار النفسية التي تقع على الضحية تراجع الأداء والخجل الاجتماعي والخوف من مواجهة المجتمعات الجديدة وقد تصل إلى حالة الانتحار.