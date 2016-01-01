نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامه للاستعلامات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة عن التنمر والآثار النفسية الضارة الناتجة عن سوء معاملة الاشخاص ونشر الشائعات بمدرسة سمالوط الثانوية الجديدة بنات.
حاضر الندوة الدكتورة رشا مهدي مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وبحضور وليد الحيني مدير المركز ومحمد محمود مدير الإدارة التعليمية بسمالوط.
استعرضت الدكتورة رشا مهدى مفهوم التنمر والفرق بينه وبين الأنواع الأخري كالتنمر الإلكتروني والمدرسي والاقتصادي وكيفية تأثير التنمر علي الضحية.
كما بينت مساوئ إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا فى مضايقة الأخرين وعرضت مواد فيلمية ووسائل مساعدة لسهولة وصول المعلومات للجمهور.
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التعليقات على التنمر وسوء استخدام السوشيال ميديا .. فى ندوة بإعلام المنيا
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