أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، ولطلاب مدارس أسيوط.
ووفقا لـ جداول الامتحانات المعلنة، تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من يوم 31 ديسمبر 2019 حتى يوم 14 يناير 2020 ، وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي من يوم 2 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم 31 ديسمبر 2019 حتى 14 يناير 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي من يوم 2 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020.
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التعليقات على جداول امتحانات الترم الأول 2020 لطلاب مدارس أسيوط | صور
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