جداول امتحانات الترم الأول 2020 لطلاب مدارس أسيوط | صور

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صورة الخبر: جداول امتحانات الترم الأول
جداول امتحانات الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، ولطلاب مدارس أسيوط.

ووفقا لـ جداول الامتحانات المعلنة، تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من يوم 31 ديسمبر 2019 حتى يوم 14 يناير 2020 ، وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي من يوم 2 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم 31 ديسمبر 2019 حتى 14 يناير 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي من يوم 2 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020.

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وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) من يوم 16 يناير 2020 حتى يوم 23 يناير 2020 ، وبالنسبة للصفين الاول والثاني الثانوي تبدأ الامتحانات من 11 يناير 2020 وتنتهي 23 يناير 2020.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول الامتحانات المعلنة لطلاب مدارس أسيوط.

صورة الخبر: جداول امتحانات الترم الأول

صورة الخبر: جداول امتحانات الترم الأول

صورة الخبر: جداول امتحانات الترم الأول

صورة الخبر: جداول امتحانات الترم الأول

صورة الخبر: جداول امتحانات الترم الأول

المصدر: elbalad

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