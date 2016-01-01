جداول امتحانات الترم الأول 2020 لطلاب مدارس أسيوط | صور



جداول امتحانات الترم الأول جداول امتحانات الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، ولطلاب مدارس أسيوط.



ووفقا لـ جداول الامتحانات المعلنة، تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من يوم 31 ديسمبر 2019 حتى يوم 14 يناير 2020 ، وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي من يوم 2 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020.



وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم 31 ديسمبر 2019 حتى 14 يناير 2020، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي من يوم 2 يناير 2020 حتى 15 يناير 2020.

إقرأ أيضا :مواعيد امتحانات الترم الأول 2020 لطلاب مدارس القاهرةجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجيزة | صوربسبب عيد الغطاس .. تعديلات عاجلة بجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف عليهاوتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) من يوم 16 يناير 2020 حتى يوم 23 يناير 2020 ، وبالنسبة للصفين الاول والثاني الثانوي تبدأ الامتحانات من 11 يناير 2020 وتنتهي 23 يناير 2020.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول الامتحانات المعلنة لطلاب مدارس أسيوط.



















