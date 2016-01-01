زار اليوم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ولجنة من قطاع التعليم العام، المدرسة الحكومية الدولية بالسادس من أكتوبر.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدائم على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس الرسمية الدولية.
وتفقد الدكتور رضا حجازي، خلال الزيارة، قاعات الدراسة وشارك التلاميذ في بعض الأنشطة التي يمارسونها، وقاعات الأنشطة المختلفة (الألعاب والموسيقى والمعامل والمكتبة) للوقوف على مدى تفعيل تلك الأنشطة.
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التعليقات على التعليم تكلف المدارس بعمل سجل لكل طالب يتعلق بحالته الدراسية والمرضية
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