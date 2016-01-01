التعليم تكلف المدارس بعمل سجل لكل طالب يتعلق بحالته الدراسية والمرضية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


زار اليوم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ولجنة من قطاع التعليم العام، المدرسة الحكومية الدولية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدائم على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس الرسمية الدولية.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، خلال الزيارة، قاعات الدراسة وشارك التلاميذ في بعض الأنشطة التي يمارسونها، وقاعات الأنشطة المختلفة (الألعاب والموسيقى والمعامل والمكتبة) للوقوف على مدى تفعيل تلك الأنشطة.

وطالب حجازي، خلال اجتماعه مع الدكتورة نجوى عبد المعطى مدير عام إدارة السادس من أكتوبر التعليمية ومديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين والإداريين، بضرورة وجود سجل لكل طالب يتعلق بحالته الدراسية والمرضية (إن وجد) وأن المدرسة وأولياء الأمور شركاء فى بناء شخصية التلاميذ.

كما طالب حجازي المعلمين بضرورة التطوير الذاتي للوصول إلى الهدف الأساسي من إنشاء هذه النوعية من المدارس الحكومية بالمقارنة بالمدارس الخاصة الدولية.

المصدر: elbalad

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