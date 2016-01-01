الزمالك يفوز على بيراميدز 2-0 ويتقدم إلى المركز الرابع في الدوري ..فيديو



الزمالك يفوز على بيراميدز الزمالك يفوز على بيراميدز



انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.



الشوط الأول



دخل الفريقان المباراة بحماسة كبيرة، وتبادلا الهجمات الخطيرة، ولكن دون ترجمة تلك هذه الهجمات إلى أي أهداف طوال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

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بدت الأعصاب مشدودة بالنسبة للفريقين، وظهر ذلك على بعض اللاعبين مثل طارق حامد لاعب الزمالك الذي تدخل بقوة مع أحد لاعبي بيراميدز أكثر من مرة وكاد أن يتلقى بطاقة صفراء في بداية اللقاء.وفي صفوف بيراميدز غاب نجم الفريق وصانع الألعاب عبد الله السعيد، مما جعل صفوف الفريق مصابة بالتوتر وعدم ترتيب هجمة مميزة على الرغم من الوصول إلى المرمى المنافس أكثر مرة.ولم تهدأ صافرة الحكم خلال أول 15 دقيقة حيث أنه احتسب العديد من الأخطاء على الفريقين.ولم يشكل الفريقان خطورة حقيقة على مرمى بعضهم حتى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وكانت الكرة حائرة بين الفريقين في منتصف الملعب.وتدخل مصطفى محمد تدخل قوي مع دونجا لاعب بيراميدز في الدقيقة 25 من عمر المباراة، تلقى بسببها مصطفى أول بطاقة صفراء في المباراة لنادي الزمالك.كان قد تلقى لاعبا بيراميدز محمد فاروق ومحمد فتحي بطاقتين صفراء في أول 20 دقيقة من عمر المباراة.وصاحت الجماهير القليلة المتواجدة في مدرجات ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز مؤازرة للزمالك، بهتافات حماسية للاعبي فريقها "العب يا زمالك".وكانت أول هجمة خطيرة على شباك بيراميدز من لاعبي الزمالك في الدقيقة 30 من عمر المباراة بتسديدة زيزو، الذي سددها على مرمى أحمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة.وتصدى أحمد الشناوي مرة أخرى لتسديدة رائعة من محمد عبد الشافي في الدقيقة 33 من عمر المباراة في هجمة هي الأقوى في شوط المباراة الأول.وشهدت مجريات الشوط الأول تعرض محمود علاء الى اصابة دامية، أثناء التحامه مع محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز في كرة عالية، في الدقيقة 16 من عمر المباراة.الشوط الثانيدخل الزمالك بتغيير أول في المباراة بخروج أحمد سيد زيزو وحل المغربي محمد اوناجم بدلًا منه.سجل مصطفى محمد هدف الزمالك الاول، عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 52 من عمر المباراة.مرر حازم إمام كرة عرضية نموذجية على رأس مصطفى محمد ولم يتردد في تسجيلها من رأسية مميزة في شباك أحمد الشناوي الذي حاول بقدر الإمكان ان يتصدى للكرة ولكن سكنت الشباك.وخرج اسلام عيسى لاعب بيراميدز وحل مكانه عبد الله السعيد، ونزل جون أنطوي المهاجم الشرس كتبديل ثاني مكان أحمد أيمن منصور، في الدقيقة 58 من عمر المباراة عقب تقدم الزمالك.وسجل محمد اوناجم النجم المغربي لاعب الزمالك هدف ثاني للأبيض في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ولكن احتسبه حكم المباراة تسلل قام بإلغائه.وفي الدقيقة 68 ارتدت الكرة على شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بنفس طريقة هجمة الزمالك حيث انتقلت الكرة إلى منطقة الجزاء من تمريرات سريعة ولكن أخطأ عبد الله السعيد وسددها في أحد مدافعي الزمالك.وفي الدقيقة 73 حصل الزمالك على ركنية ولكن لم يستطيع أن يترجمها الى هدف ثاني يبعث به الطمأنينة في قلوب جماهيره.وحل اللاعب التونسي عمر العيوني بديلًا لـ محمد فتحي بتغيير ثالث لفريق بيراميدز .وأنقذ محمد عواد هدف مؤكد لبيراميدز بعد أن تصدى لرأسية ايريك تراوري في الدقيقة 83 من عمر المباراة.وخرج يوسف أوباما وحل مكانه محمد عبد السلام كتغيير ثالث للزمالك في الدقيقة 86 من عمر المباراة وبهذا يكون قد استنفذ الزمالك كل تبديلاته في المباراة.وتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما مصطفى محمد من رأسية مميزة، ومحمود علاء من ركلة جزاء.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 13 نقطة ويتصدر المركز الرابع، ويهبط بيراميدز الى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:محمد عواد في حراسة المرمىمحمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم إمام في خط الدفاعطارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسطمصطفي محمد في خط الهجومودخل بيراميدز بهذا التشكيل :حراسة المرمى: أحمد الشناويخط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكارخط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسىخط الهجوم: محمد فاروق