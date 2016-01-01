غادر المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل انتهائه.
واشتكى أزارو من آلام في العضلة الضامة، وخضع لفحص طبي وقام بوضع ثلج على موضع الإصابة ولم يستكمل المران ولكن الجهاز الطبي كشف أنها إصابة خفيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
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التعليقات على إصابة وليد أزارو فى تدريبات الأهلي
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