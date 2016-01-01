إصابة وليد أزارو فى تدريبات الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › إصابة وليد أزارو فى تدريبات الأهلي

صورة الخبر: المغربي وليد أزارو
المغربي وليد أزارو


غادر المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل انتهائه.

واشتكى أزارو من آلام في العضلة الضامة، وخضع لفحص طبي وقام بوضع ثلج على موضع الإصابة ولم يستكمل المران ولكن الجهاز الطبي كشف أنها إصابة خفيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمس في الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إصابة وليد أزارو فى تدريبات الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10339

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager