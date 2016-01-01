رسميا.. الأهلي يعلن ضم كهربا 4 مواسم ونصف



محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم كهربا





وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي؛ بناءً على موافقة السويسري رينيه فايلر، بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.



وكشفت مصادر بالأهلي، عن أن التفاصيل الخاصة بضم "كهربا" انتهت فعليًا، والمفاجأة أن محمود الخطيب كلف مسئولًا بارزًا في القلعة الحمراء بعرض كل الملفات بالكامل على المحامي السويسري الدولي الشهير مونتيري، الذي قام بدوره باستطلاع بعض الآراء، والحصول على تحصين انتقال كهربا للأهلي في يناير المقبل.

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وطمأن المحامي السويسري، الإدارة الحمراء من كل الخطوات التي ستتم الساعات المقبلة من أنها قانونية وطبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لانتقالات اللاعبين، وأنهم ليسوا طرفًا في أزمات اللاعب الماضية، وسوف يحصلون على البطاقة الدولية لكهربا دون أدنى تخوف من أي شيء.وقال مسئول بالنادي، إنه قبل عرض الأمر على فايلر تمت دراسة الأمر بشكل قانوني لتجنب مواقف بعض المسؤولين عن الكرة المعروف انتماؤهم الشديد وتعصبهم الكروي؛ لذا فإن انتقال كهربا للقلعة الحمراء تم وفقًا للوائح فيفا.وحصل كهربا على 400 ألف دولار أرسلها إلى نادي أفيس البرتغالي، وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة أشهر الأولى من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه، في أربعة مواسم ونصف.