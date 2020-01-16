المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تفتح باب التقديم الأحد.. وصدى البلد ينشر التفاصيل



المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس



أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، أنه على راغبي التقديم لأبنائهم للالتحاق بها خلال العام الدراسي 2020 / 2021 للصف الأول رياض أطفال (PYP 2 – KG 1)، فستتم إتاحة استمارة التقدم للالتحاق بالمدرسة Admission Application بدءا من يوم الأحد الموافق 15/12/2019 على موقع المدرسة.



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احجز بيتك كامل التشطيب في البروچ بخطط سداد على ١٤ سنةAlburoujمفاجاه مذهله بعد شهر من استخدام هذا المنتجSpirulina capsulesوقالت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس إنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة الموقع الرسمي للمدرسة من خلال الضغط هناوأضافت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس: "يمكن التسجيل على الموقع بداية من الساعة الواحدة صباحا"، لافتةً إلى أنه ستنتهي إمكانية التسجيل في الاستمارة على الموقع يوم 16/1/2020.وأشارت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس إلى أن الحد الأدنى لسن القبول هو أربع سنوات في أول أكتوبر 2020، وشددت على عدم تواجد أي فرصة لفتح التسجيل بالاستمارة مرة أخرى.وأكدت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، أن أول خطوة للالتحاق بالمدرسة هو التسجيل الإلكتروني على موقع المدرسة في المواعيد المعلنة، وقالت: "لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء فترة التسجيل بعد يوم 16/1/2020".وأصدرت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس، بيانًا إعلاميًا للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في التقديم لأبنائهم بالمدرسة.وأعلنت المدرسة، أن تشغيلها بدأ رسميًا منذ أكتوبر 2018، مشيرةً إلى أنها مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.وأوضحت أن شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.وأشارت المدرسة إلى أنه يتم اختيار المدرسين طبقا لشروط معينة، ويراعى المؤهلات والخبرات السابقة والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، كما يراعى تقارير رؤسائهم السابقين، وسماتهم الشخصية وطريقة التفكير، ومعلوماتهم عن سيكولوجية الطالب، والتأكد من مدى توافقه مع رسالة المدرسة وأهدافها، مع العلم أن جميع من يتم قبولهم هم مدرسين من التابعين لوزارة التربية والتعليم.وأوضحت المدرسة أنها تتبع منهج الوزارة الخاص بمادة التربية الدينية مضافا إليه بعض النشاطات مثل مسابقات حفظ القرآن الكريم، لافتة إلى أن عدد الطلاب في الفصل يبلغ 25 طالبًا في كل فصل كحد أقصى.وللتقديم في هذه المدرسة، قالت المدرسة إنه لابد من ملء أبلكيشن مرفق معه مستخرج أصلي من شهادة الميلاد، وصورة شهادة التطعيمات، و8 صور شخصية للطفل، وصورة من بطاقة الأم والأب، وملف تقديم بالطوابع، ثم يتم تحديد ميعاد للامتحان، وفي حالة نجاح الطفل تقوم المسئولة عن شئون الطلبة بإبلاغ ولي الأمر بميعاد مقابلة الإدارة العليا التي تتخذ القرار في قبول الطالب من عدمه، ويبلغ ولي الأمر بالقرار وتطلب منه إتمام بقية إجراءات القبول ودفع المصروفات المطلوبة، وإلا يتم إلغاء الأبلكيشن، مؤكدة أن شهادتها يتم قبولها في كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.وأشارت المدرسة إلى أنه يمكن التحويل من وإلى المدرسة من مدرسة دولية أو ناشيونال، موضحة أن وزارة التربية والتعليم المصرية أصدرت قرارا وزاريا باعتماد المدرسة، وتشرف على اللغة العربية والتربية الدينية والمواد الاجتماعية، وعلى هذا تعطي مصدقة للشهادة الابتدائية والإعدادية، ويتمتع التلميذ بكل امتيازات الطالب المصري في المدارس المصرية من حيث الانتقال بين المدارس ودخول الجامعات المصرية.وقالت المدرسة إنها تتخذ سياسة الثواب والعقاب والتي تختلف حسب سن التلميذ، لافتة إلى أنه يتدرج الثواب والعقاب بطريقة مرحلية تعتمد على التواصل مع التلاميذ ومعرفة أسباب الأخطاء ومعالجة جذورها، مع منع أي إيذاء بدني أو لفظي بأي صورة، وفي حالة الحاجة يتم استدعاء أولياء الأمور للتنسيق في الأدوار وتحديد الأسلوب الأمثل لحل كل مشكلة.ويبلغ مصروفات المدرسة 15 ألفًا و500 جنيه وتخضع للزيادة السنوية 7%، ويتم دفع المصروفات بعد القبول مباشرةً، وعن نسبة الغياب المسموح بها في المدرسة فهي وضعت شرطا أن تبلغ 15% بحد أقصى في حالة المرض.وأشارت المدرسة إلى أنه لا يمكن تقسيط سداد المصروفات، ويتم دفعها في حساب المدرسة بالبنك الاهلي المصري ، كما أنه لا توجد خدمة أتوبيس بالمدرسة.