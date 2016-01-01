تعديل موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري



الأهلي الأهلي



أعلن اتحاد كرة القدم المصري، تعديل موعد مباراة الأهلي وطنطا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، لتقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء 15 يناير المقبل، بدلا من الثلاثاء 14 من الشهر ذاته.



وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "بناء على المواعيد التي استقر عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لبقية جولات دور المجموعات في بطولتي الأندية الإفريقية قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري تحريك موعد مباراة الأهلي وطنطا ضمن الأسبوع 13 لتقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء 15 يناير المقبل بدلا من الثلاثاء 14 يناير".



وأضاف في بيانه: "مباراة الجونة مع الزمالك ضمن الأسبوع نفسه في موعدها المحدد الأربعاء 15 يناير على أن تقام في الخامسة مساء".

