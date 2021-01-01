

100% مجانا.. كيفية تحميل لعبة "ماين كرافت" بدون فيزا 100% مجانا.. كيفية تحميل لعبة "ماين كرافت" بدون فيزا

تعد لعبة Minecraft ماين كرافت، من أكثر الألعاب التي تجذب إليها اللاعبون من جميع الأعمار، حيث يمكن للاعبين البناء والتفكيك والقتال والاستكشاف في عالم افتراضي، إلا أن هناك مشكلة تواجه الكثير من اللاعبين الذين يريدون لعب اللعبة وتحميلها مجانا، حيث أن اللعبة تتطلب اشتراكا للعبها على جهازك.



ويتطلب الإصدار الكامل من لعبة ماين كرافت دفع حوالي 27 دولارًا، أما بالنسبة للإصدار التجريبي وهو إصدار مجاني للعبة ويستغرق تحميله بعض الوقت، بسبب القيود ونقص وظائف اللعب عبر الإنترنت.



وبحسب موقع Saudi 24 News فإن هناك طريقة للعب ماين كرافت مجانا بنسبة 100 % ، وذلك من خلا اتباع عدد من الخطوات المعينة ، مثل :

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افتح موقع Minecraft.net وقم بتحميل برنامج التشغيل أولا حيث تختلف الطريقة التي تعمل بها ماين كرافت عن الألعاب الأخرى ، لأنه يمكنك تحميل ألعاب ماين كرافت مجانًا في أي وقت ولكن عليك دفع الحساب الذي يمكنك من تشغيله الإصدار، لذلك عليك القيام بالآتي :انتقل إلى Minecraft.net للحصول على برنامج تشغيل ماين كرافت ، وستظهر عدد من الخيارات على الجانب الأيمن من الصفحة منها :- تحميل ماين كرافت و - تجريب لعبة ماين كرافت و -هل اشتريت اللعبة بالفعل؟ - الرجاء التحميل من هنا .ويجب تحديد الخيار الأخير بغض النظر عما إذا كنت قد اشتريت اللعبة أم لا.تحميل ماين كرافت مجاناإذا كنت تستخدم نظام تشغيل ويندوز لبدء عملية التحميل ، فانقر فوق ملف Minecraft.msi أو رابط Minecraft.exe في الصفحة التالية أما إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Mac OS أو Linux لأجهزة آبل ، انقر فوق خيار "إظهار الأنظمة الأساسية" وحدد الخيار المناسب وقم بالاختيار.قم بتثبيت برنامج التشغيل ، بعدها قم بتشغيل الملف بعد اكتمال التحميل لبدء التثبيت على الفور ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.طريقة أخرى للعب ماين كرافت مجانا في الفترة التجريبية التي تسمح بها اللعبةقم بفتح متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.ثم قم بنسخ ولصق هذا الرابط (minecraft.net/en-us/free-trial)، بشريط العنوان بالمتصفح للوصول إلى موقع الويب الخاص بالإصدار التجريبي المجاني من لعبة ماين كرافت.ستري مجموعة من الخيارات بالصفحة، انقر فوق الزر الذ يحمل اسم ويندوز.ستقوم هذه الخطوة بتوجيهك إلى صفحة لعبة ماين كرافت الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 10 بمتجر مايكروسوفت، وانقر على خيار تجربة مجانية Free Trial.قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف مايكروسوفت الخاص بك.افتح الملف الذي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لتثبيت اللعبة.