10 قروش هبوط لـ«اليورو».. انخفاض طفيف في أسعار العملات الأجنبية

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10 قروش هبوط لـ«اليورو».. انخفاض طفيف في أسعار العملات الأجنبية

وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

انخفض سعر اليورو بمعدل يتراوح بين 4 و10 قروش ليصل إلى 18.32جنيه للشراء,18.56 جنيه للبيع، كما استقرسعر الجنيه الإسترليني ليصل إلى 21.55جنيه للشراء، بينما انخفض سعر البيع بمعدل 13 قرش ليصبح 21.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الفرنك السويسري إلى 16.99جنيه للشراء، بينما انخفض سعر البيع بمعدل 6 قروش ليصل إلى 17.12جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.13 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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