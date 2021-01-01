

يوم التقبيل العالمى .. 6 فوائد لـ"البوس" أهمها تأخير الشيخوخة يوم التقبيل العالمى .. 6 فوائد لـ"البوس" أهمها تأخير الشيخوخة

التقيبل من الأشياء المهمة فى حياة البعض، وتعتبر القبلة من أهم أسالبيب التعبيرعن الحب، سواء كان حبك لطفلك أو لحيوانك أو للوالدين، أو حتى الأصدقاء، أو شريك الحياة، وقد احتفل العالم أمس بـ يوم التقبيل العالمى ، وذلك فى إشارة مباشرة لأهميته، وإليكم نقلًا عن موقع healthline فوائد التقبيل على الإنسان.



الحفاظ على صحة الأسنان

يساهم التقبيل فى الحفاظ على صحة الأسنان، لأنه يساهم فى زيادة إفراز اللعاب، وهذا يساعد الأسنان على التخلص من البكتيريا الضارة، وبالتالى الحفاظ على صحتها.





تأخير الشيخوخة وتحسين المزاج

يساهم التقبيل فى تقوية الجهاز المناعى ضد الأمراض، والحفاظ على البشرة من الشيخوخة المبكرة، وزيادة الشعور بالأمان، ما يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع الحالة المزاجية، وتقوية عضلات الفم، ويساعد أحيانًا على زيادة الرغبة الجنسية، وفقدان الوزن والحفاظ على حرق السعرات الحرارية.

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يعزز هرمون السعادةيحفز التقبيل عقلك على إطلاق مزيج من المواد الكيميائية التي تجعلك تشعر بالراحة، من خلال إشعال مراكز المتعة في الدماغ، وتشمل هذه المواد الكيميائية الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالبهجة وتشجع مشاعر المودة والترابط، كما أنه يخفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر).الترابط الزوجييساعد التقبيل في تقليل نسبه فشل العلاقات العاطفية، ويعمل كدافع أساسي للارتباط بشريك الحياة، كما أن مادة الأوكسيتوسين التي يتم إرفازها أثناء التقبيل هي مادة كيميائية مرتبطة بالترابط الزوجي، واندفاعها يسبب مشاعر المودة والتعلق، ويمكن أن يؤدى تقبيل شريك حياتك إلى تحسين الرضا عن العلاقة، وقد يكون عاملًا مهمًا فى زيادة عمر العلاقة.يقلل من القلقتتضمن إدارة الإجهاد التعامل بطريقة صحيحة وجيدة مع التوتر والقلق، ولا يوجد شىء مثل القبلة وبعض المودة للمساعدة فى تهدئتك، لأن الأوكسيتوسين يقلل من القلق ويزيد من الاسترخاء والتعافي.​خفض ضغط الدميساعد التقبيل على توسيع الأوعية الدموية، ما يساعدك على خفض ضغط الدم، كما أنه يزيد من معدل ضربات قلبك بطريقة توسع الأوعية الدموية، وذلك وفقًا لـ "أندريا دميرجيان"، مؤلف كتاب "التقبيل.. كل ما تريد معرفته عن واحدة من أحلى ملذات الحياة".فعندما تتمدد أوعيتك الدموية، يزداد تدفق الدم لديك ويؤدي إلى انخفاض فوري في ضغط الدم، وهذا يعني أن التقبيل مفيد للقلب بالمعنى الحرفي والمجازي.