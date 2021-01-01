يوفنتوس يحسم الجدل حول رحيل رونالدو

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رونالدو

حسم مسؤول بنادي يوفنتوس الإيطالي، الجدل حول إمكانية رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الصيف الجاري.

وقال فيدريكو تشيروبيني مدير كرة القدم في يوفنتوس إنه لا توجد مؤشرات على رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لينفي تكهنات حول قرب انتقال الهداف إلى فريق آخر.

وأبلغ فيدريكو الصحفيين "لا توجد أي مؤشرات على إمكانية انتقال رونالدو... ولا توجد أي مؤشرات من يوفنتوس".

وزاد "نحن سعداء جدا أن رونالدو سيعود للانضمام إلى التشكيلة بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد بطولة أوروبا".

وخلال الحديث في إفادة صحفية، قال أندريا أنييلي رئس يوفنتوس إنه "متأكد تماما" أن النادي سيشارك في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب رونالدو من مغادرة يوفنتوس، والانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد.

المصدر: رويترز

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