

يمنع فقر الدم ويخفف التقلصات.. فوائد الرمان للحامل يمنع فقر الدم ويخفف التقلصات.. فوائد الرمان للحامل

ينصح أطباء النساء والتوليد السيدات الحوامل دائما بتناول الخضروات والفاكهة خلال شهور الحمل، وذلك لاحتواءها على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجنين للتكوين السليم، ويتربع على عرش هذه الأكلات فاكهة "الرمان".



فوائد الرمان لصحة الحامل



توفر العناصر الغذائية المختلفة في الرمان الفيتامينات والمعادن الضرورية للسيدات الحوامل، وتتضمن فوائد تناول الرمان أنه:

قد يعجبك أيضا...

١ - يمنع فقر الدم:الرمان مصدر جيد لفيتامين "ج" الذي يساعد جسمك على امتصاص الحديد، ويؤدي تناول كمية كافية من الحديد وفيتامين "ج" إلى تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي يسبب غالبا الولادة المبكرة.٢ - يحافظ على صحة الجهاز الهضمي:الرمان مصدر جيد للألياف التي تسهم في الوقاية من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، من خلال تحفيز حركة الأمعاء.٣ - يحارب الجذور الحرة:هي نفايات يجب التخلص منها كالسموم، لكن بعضها قد يبقى داخل الجسم، ويتفاعل مع الخلايا السليمة أو حتى جزيئات الحمض النووي، ما يتسبب في تلف الجسم داخليا، ويؤثر في المشيمة في بعض الأحيان أيضا، وأفضل طريقة لمكافحتها تناول مضادات الأكسدة، والرمان غني بها، ما يمكن أن يساعد على إصلاح أي ضرر يلحق بالخلايا، ويحمي دماغ الجنين من أي ضرر.٤ - يخفف التقلصات:يمكن أن يضمن تناول كمية صحية من عصير الرمان بشكل يومي، توفير كمية جيدة من البوتاسيوم الذي يساعدك على التخلص من التشنجات المرتبطة بالحمل.٥ - ينمي دماغ الجنين:إذ يمكن أن يوفر لك كوب من عصير الرمان ما لا يقل عن 10% من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك، الذي يعزز نمو الأنابيب العصبية والجهاز العصبي للجنين، ما يحافظ على نمو دماغه في المسار الصحيح.