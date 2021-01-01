

يزيل فيسبوك 5.381 حسابًا ومجموعات ضارة يزيل فيسبوك 5.381 حسابًا ومجموعات ضارة

في محاولته الأخيرة لتعقيم منصاته، أزال موقع فيسبوك 5.381 حسابًا ومجموعات وصفحات ضارة من شبكته الرئيسة و Instagram.



في يونيو، أزالت الشركة ثماني شبكات من سبع دول، استهدفت الغالبية العظمى من هذه الحملات الأشخاص في بلدانهم، أزال فيسبوك 2784 حسابًا و 206 حسابًا على Instagram و 2249 صفحة و 142 مجموعة في يونيو.



أزال فيسبوك 675 حسابًا على Facebook

قد يعجبك أيضا...

و 16 صفحة و 10 حسابات على Instagram في العراق وإيران استهدفت الجماهير في العراق وتم ربطها بإذاعة المعارف في العراق وشركة Alborz Analysis and Development، وهي شركة تكنولوجيا معلومات في طهران.قالت الشبكة الاجتماعية في بيان: "وجدنا هذا النشاط كجزء من تحقيقنا الداخلي في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به في المنطقة"، أزال فيسبوك 1.621 حسابًا على Facebook و 1.795 صفحة و 75 مجموعة و 93 حسابًا على Instagram في المكسيك ركزت على ولاية كامبيتشي وتم ربطها بأفراد في تلك الولاية، بما في ذلك أولئك الذين يعملون لصالح Worgcorp وهي شركة استراتيجية سياسية وعلاقات عامة في المكسيك.قالت الشركة: "وجدنا هذا النشاط كجزء من تحقيقنا الداخلي في السلوك