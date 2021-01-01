

يحاكي Galaxy Z Flip.. شاومي تطور هاتف قابل للطي بـ تصميم صدفي يحاكي Galaxy Z Flip.. شاومي تطور هاتف قابل للطي بـ تصميم صدفي

تعمل شركة شاومي Xiaomi على هاتف قابل للطي جديد، وكانت عملاقة التكنولوجيا الصينية، قد قدمت العديد من براءات الاختراع خلال العام الجاري، والتي تشير لتصميمها أكثر من إصدار من الهواتف المطوية، من بينها هاتف Mi Mix Fold ، وهواتف Mi Mix Flip القابلة للطي.



ذكر تقرير صادر عن موقع LetsGoDigital، في وقت سابق من هذا الشهر، أن أحد الأجهزة القابلة للطي المذكورة أعلاه القادمة من شاومي، سيكون بتصميم صدفي قابل للطي، ويشير أحدث تقرير إلى أن الجهاز سيحتوي على شاشة مرنة كبيرة قابلة للطي داخليا، تغطي الجزء الداخلي وكذلك الجزء الأمامي من الجهاز.



وفي حين لم تكشف التسريبات المزيد من التفاصيل، حول الإصدار الآخر القابل للطي من شاومي، والذي يمكن أن يتحول إلى جهاز لوحي عند فتحه، ويشير تقرير جديد من 91mobile، إلى أن الشركة تعمل بالفعل على هاتف آخر، حيث تقدمت الشركة الصينية، بطلب للحصول على براءة اختراع تعطينا لمحة عن الهاتف المطوي الجديد.

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براءة اختراع تكشف تصميم هاتف شاومي القابل للطيوبحسب ما ذكر موقع "gizchina"، تعمل شاومي على هاتف جديد، بشاشة قابلة للطي، يحاكي تصميمه نفس الآلية المستخدمة في هاتف Moto Razr 5G من موتورولا، وهاتف Galaxy Z Flip من سامسونج، وفقًا لبراءة الاختراع التي قدمتها الشركة، للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.ويظهر التصميم المرفق مع براءة الاختراع، أن الجهاز الذي يمكن طيه من المنتصف، مشابه لتصميم هاتف فيليب من سامسونج، وعلى الرغم من أن شاومي تقتبس تصميم هاتفها الجديد من الهواتف القابلة للطي الأخرى، إلا أن هناك عنصر تصميم رئيسي يميزها عن باقي الأجهزة القابلة للطي المتوفرة في السوق اليوم.إذ يحتوي هاتف Xiaomi flip على وحدة فريدة موضوعة أفقيًا في الخلف لاستيعاب وحدة فلاش LED، واثنين من مستشعرات الكاميرا الكبيرة، إلى جانب إعداد الكاميرا، يوجد فاصل مربع يمكن أن يضم شاشة ثانوية صغيرة لعرض الوقت والرموز والوظائف على غرار هاتف شاومي الرائد Mi 11 Ultra، أو بدلا من ذلك، يمكن أن تكون عدسة تقريب ضخمة.وتكشف صور براءة الاختراع، أن هاتف شاومي الذكي سيتمكن المستخدمون من طيه إلى النصف، في طريقة مشابة لطي الكمبيوتر المحمول، ويحتوي الجانب الأيمن من الهاتف على أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة، وسيحتوي الجزء السفلي على فتحة بطاقة SIM، ومنفذ USB من النوع C وشبكة مكبر صوت.وبالإضافة إلى ذلك، تظهر صور براءة الاختراع إلى أن هاتف شاومي الهاتف القابل للطي، سيأتي بتصميمًا نحيفًا، مما يشير إلى أنه سيحزم بطارية بسعة أصغر، وأشارت بعض الشائعات إلى أن جهاز Xiaomi flip، سيكون هاتفا رائدا سيأتي بتكلفة باهظة.