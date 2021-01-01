استخدمت قوات حرس الحدود الباكستاني، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أفغان عند الحدود مع البلاد.
وحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، تمكنت طالبان من السيطرة على أراضي حدودية مع باكستان، وهذا يعكس تعزيز موقف الحركة في أفغانستان، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 80 % منها.
وكان مسؤولون باكستانيون وشهود عيان، قالوا في وقت سابق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان سيطروا على معبر حدودي رئيسي مع باكستان، الأربعاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وسط هجمات طالبان.. باكستان تطلق الغاز المسيل للدموع عند الحدود مع أفغانستان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق