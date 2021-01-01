وزير النقل يفتتح خط إنتاج مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بمدينة ديربي



المهندس كامل الوزير وزير النقل المهندس كامل الوزير وزير النقل

افتتح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خط إنتاج قطارات خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبدء تسليم القطارات من مصانع شركة ألستوم بمدينة ديربي البريطانية إلى مصر، وذلك بحضور طارق عادل سفير مصر في لندن، ورئيس هيئة الأنفاق المصرية ومرافقيه، وكذا مسئولي شركة ألستوم.







وقام الوزير بجولة ميدانية في مصنع الشركة بمدينة ديربي، وتفقد خطوط إنتاج قطارات المونوريل، وكذا مراكز التطوير والأبحاث المتعلقة بعملية التصميم والتصنيع.

وفي كلمته خلال فعاليات الإفتتاح أكد وزير النقل انه منذ ان شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي حقيبه وزاره النقل فان الرئيس قد اصدر توجيهاته بتعظيم قدرات ومنظومه النقل الجماعي في مصر كلها وفي القاهره على وجه الخصوص بوسائل مواصلات حديثه ومتطوره وصديقه للبيئة، لافتاً إلى أن المونوريل يعتبر احد اهم وسائل هذه المواصلات الحديثه فهو وسيله نقل حضري رائعه من اهم مميزاتها العمل أتوماتيكياً "بدون سائق" وتم تصنيع الهيكل الخارجى من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته ، كما تم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الارصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.واضاف ان القطارات تتمتع أيضاً بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيدمن الراحة ، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة ، و شاشات LCD لإستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار ، كما تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل ، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.وأشار الوزير اثناء كلمته إلى ان العقد الموقع مع شركة الستوم يتضمن توريد عدد ٧٠ قطار بواقع عدد ٤٠ قطار لمونوريل العاصمة الادارية وعدد ٣٠ قطار لمونوريل السادس من اكتوبر ويبلغ اقل زمن تقاطر لنظام التشغيل يصل الي ٩٠ ثانية وبطاقة استيعابية تصل الي ٤٣ الف راكب ساعة في الاتجاهوأعرب وزير النقل عن بالغ سعادته ببدء إنتاج أول قطارات مشروع المونوريل، ودخول المشروع حيز التشغيل خلال الفترة القادمة، لما سيسهم فيه هذا المشروع من تسهيل انتقال الأفراد والحياةالمنتج الاكثر فاعليه لتقوية العلاقة الحميمة الأكثر طلبا في السعوديهالان داخل جمهوريه مصر الـ speakolمع البيتكوين، أصبحتُ ميلونيرًا في غضون شهر واحد!Trading Platform speakolهل مشكله الضعف والسرعه تحرجك؟ تعرف علي الطريقه المجربه والمضمونهسرعه القذف عند الرجال speakolاليومية لملايين المصريين، وما يمثله من نقلة نوعية في مستوى المواصلات العامة وخدمة المواطنين.كما أعرب المهندس كامل الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة في إطار مشروع المونوريل، والذي يأتي استكمالاً للتعاون الثنائي الممتد بين البلدين في قطاع النقل، ومشروعات البنية التحتية المختلفة ، مؤكداً على أهمية الدفع بأطر التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي خلال الفترة القادمة إلى آفاق أرحب وأوسع، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المستدام ذات الشروط الجيدة منخفضة التكاليف.كما أشاد المهندس كامل الوزير بمستوى الخبرات والتكنولوجيا المستخدمة في مصنع شركة ألستوم بمدينة ديربي، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين الطرفين لتعزيز أطر نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة عربات القطارات في مصر.وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس كامل الوزير على أن مشروع المونوريل يعد بمثابة خطوة إضافية في مسار الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية للتنمية والإصلاح الاقتصادي، والتي حققت العديد من النجاحات في فترة زمنية قصيرة نسبياً وفقاً للتقييمات المختلفة للمؤسسات الدولية، والتي جاءت أيضاً بتوجيهات ودعم كامل من القيادة السياسية في مصر ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة 2030.ومن ناحية أخرى، اجتمع وزير النقل خلال زيارته إلى مدينة ديربي، بعميد كلية الهندسة ومجموعة من الأكاديميين بجامعة برمنجهام البريطانية للتباحث في شأن سبل تعزير تبادل البرامج العلمية مع الجامعات المصرية، وتقديم المنح الدراسية للمهندسين المصريين في المجالات محل الأولوية، وذلك في إطار خطط وزارة النقل لدعم والارتقاء بالمهارات الفنية والقدرات العلمية لخريجي كليات الهندسة بمصر من خلال برامج تدريبية ودراسات عليا متخصصة في مجالات النقل المختلفة.











