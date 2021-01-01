وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى مدينة كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو الديموقراطية الشقيقة ، وقد كان في استقباله لدي وصوله ايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسفير حمدى شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو ، وعدد من كبار المسئولين بحكومة الكونغو.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.
ومن جانبها .. عبرت ماسودى عن سعادتها بزيارة الدكتور عبد العاطى والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين ، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
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التعليقات على وزير الرى يصل الى كينشاسا لافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار
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