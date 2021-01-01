وزير الدفاع يلتقي الضباط المعينين لتولي وظائف قيادية بالقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع القادة، على كافة المستويات، لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، التي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.
كما أشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.
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