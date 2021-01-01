وزير الخارجية المصري يعلّق على موقف مجلس الأمن تجاه سد النهضة

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وزير الخارجية المصري

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا"، وأنهم "يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين".

وفي تصريح لقناة "القاهرة والناس"، قال شكري: "بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني لسد النهضة كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية".

وأشار إلى أن "مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء".

وأضاف: "طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان، كما أنه سبق على مجلس الأمن إحاطة لما تم من تطورات للتفاوض خلال العام".

وشدد على أن "الخطاب أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة".

وقال إن "التصريح الصادر من رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير بخصوص استكمال التفاوض الثلاثي، تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، كما أن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا".

ولفت إلى أن "الأمر ليس به توقعات، والموافقة على جلسة مجلس الأمن يوم الخميس جاء بعد جهود واتصالات"، مشيرا إلى أن "هذه المرة الثانية التي يتم تناول قضايا مرتبطة بالمياه على مدى 70 سنة".

المصدر: RT

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