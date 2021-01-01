وزير التعليم يكشف تفاصيل عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الثانوية

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وزير التعليم يكشف تفاصيل عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أعدت غرفة تحكم في الخوادم الرئيسية وأجهزة التابلت على مستوى الجمهورية، من أجل استكمال التحول الرقمي، وتقديم خدمات تعليمية مجانية متميزة لجميع الطلاب.

وأضاف «شوقي» في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن الوزارة كثفت من متابعتها لامتحانات الثانوية العامة في جميع المحافظات، مؤكدا أنه جرى تطبيق عقوبات رادعة على الطلاب الذين صوروا امتحان اللغة العربية اليوم، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع الكثير من الجهات والوزارات المعنية، لافتا إلى أن الامتحانات سيجري تصحيحها إلكترونيا لمنع تدخل العنصر البشري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية هو نفس مستوى امتحان اللغة العربية الذي عقد لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن الامتحانات تقيس مستويات مختلفة من الطلاب.

المصدر: الوطن

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