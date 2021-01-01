دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للتوقف عن الشكوى من كل شيء والتدخل في كل شيء يخص امتحانات الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على جروب ائتلاف معلمي المنيا 2 عبر تطبيق واتس اب: “التابلت اختياري ويمكن للطالب ألا يذهب به إلى لجنة الامتحان لو أراد ذلك، وبالتالي لا داعي للتعليق على موضوع التابلت في امتحانات الثانوية العامة”.
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التعليقات على وزير التعليم : كفاية جدل.. التابلت اختياري في امتحانات الثانوية العامة
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