وزير التعليم : كفاية جدل.. التابلت اختياري في امتحانات الثانوية العامة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ⁩أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للتوقف عن الشكوى من كل شيء والتدخل في كل شيء يخص امتحانات الثانوية العامة.







وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على جروب ائتلاف معلمي المنيا 2 عبر تطبيق واتس اب: “التابلت اختياري ويمكن للطالب ألا يذهب به إلى لجنة الامتحان لو أراد ذلك، وبالتالي لا داعي للتعليق على موضوع التابلت في امتحانات الثانوية العامة”.

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وأضاف: “من يريد عدم اصطحاب التابلت في اللجان لا مشكلة في ذلك، ومن يريد استخدامه لتسجيل الحضور في الامتحان لا مشكلة في ذلك أيضا، فالتابلت اختياري”.ورد وزير التربية والتعليم على منتقدي فكرة تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث قال: “كاميرات المراقبة شديدة الأهمية".