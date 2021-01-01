وزير التعليم: امتحان «عربي» الشعبة الأدبية المتداول مزور بـ«الفوتوشوب»
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة (شعبة الأدبي) المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبر منشور له بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “هل من ادعى تسريب امتحان العربي للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان كان صادقا؟ وهل من دفعوا له أموالا اكتشفوا أنه محتال؟”.
وأضاف وزير التعليم “هل تعلمون أن هناك من يدعي أن معه امتحان العربي للشعبة الأدبية ونشره أيضا وهو مزور ومن العام الماضي؟”
وتساءل شوقي، “هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربي منذ الأمس ونشره الساعة ٤:٥٨ فجرا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة؟”.
وقال الوزير، "لقد وصلتنا آلاف الاسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان، أرجو أن نتبين ماذا نقرأ على المواقع لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد واترك لكم التفكير في هذه الملاحظات".
وانطلقت أمس السبت أول أعمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية، حيث أدى الطلاب أمس السبت امتحان مادة اللغة العربية، على أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم الأحد امتحان اللغة العربية، ليبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، دون إضافة أى وقت إضافي للطلاب .
ويبلغ اجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.
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