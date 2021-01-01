

وزير الاتصالات يطلق أول منصة للذكاء الاصطناعى في مصر وزير الاتصالات يطلق أول منصة للذكاء الاصطناعى في مصر

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، اليوم الأحد، إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضم المنصة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكافة الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعى في مصر، وكذلك برامج بناء القدرات التى تقدمها الجهات المختلفة والإنجازات التى تحققها مصر في هذا المجال، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعى بشكل عام؛ لاسيما المتعلقة بالفرص التى تتيحها هذه التكنولوجيا ومبادئ وأخلاقيات استخدامها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي؛ حيث يأتى إطلاق المنصة ai.gov.eg في إطار حرص مصر على مواكبة معطيات العصر الرقمى والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعى إقليميًا وعالميًا.

هذا وقد أكد طلعت أن تدشين منصة رقمية معنية بالذكاء الاصطناعى في مصر يضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى في هذا المجال، كما يوفر على العاملين والمهتمين بالذكاء الاصطناعى الوقت والجهد في الوصول إلى أهدافهم، الأمر الذى يدعم جهود الدولة في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أهمية هذه المنصة للترويج عن الدور الريادى لمصر باعتبارها طرفا دوليا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعى، والإشارة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تهدف إلى خلق صناعة للذكاء الاصطناعى في مصر.

كما أشارت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى إلى انه تم نشر الوثيقة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى باللغتين العربية والإنجليزية على هذه المنصة، وجميع المعلومات حول المشروعات القائمة وبرامج بناء القدرات البشرية وإعداد الكوادر التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المختلفة بدايةً من برامج نشر الوعى العام بالذكاء الاصطناعي، وإعداد برامج خاصة لطلاب الجامعات والخريجين، والمهنيين بما في ذلك الوظائف التقنية وغير التقنية، وصولًا إلى القادة في القطاع الخاص والعام.

هذا وتضم المنصة الإلكترونية ايضًا قسم خاص بالشراكات في مجال الذكاء الاصطناعى سواء مع الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية أو القطاع الخاص أو الجهات الأكاديمية بهدف تسهيل وتسريع عملية التواصل وقسم أخر خاص بالابتكار والتعاون مع الشركات الناشئة، وبناء الجسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، وتشجيع أبحاث الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التى تخدم أهداف مصر التنموية، فضلًا عن كل ما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعى في مصر، حيث سيتم تحديث المحتوى على المنصة بشكل مستمر لإدراج الأنشطة والفعاليات الجديدة.

الجدير بالذكر أن مصر نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أشار مؤشر ”جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر عام 2020 عن مؤسسة Oxford Insight ومركز أبحاث التنمية الدولية إلى تقدم ترتيب مصر في المؤشر العام 55 مركزًا لتصبح في المركز الـ 56 عالميًا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 بين 194 دولة في عام 2019؛ وذلك نتيجة للجهود المبذولة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروعات تهدف إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى في قطاعات الدولة المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى، مع العمل بالتوازى على عقد شراكات دولية لتنفيذ مجموعة من برامج بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ فلقد انضمت مصر للتوصية الخاصة بالذكاء الاصطناعى بمنظمة التعاون الاقتصادى OECD، كأول دولة عربية وأفريقية تنضم للتوصية كما قامت مصر بترجمتها إلى اللغة العربية. فضلا عن اضطلاع مصر بدور رئيسى في المناقشات الجارية داخل منظمة اليونسكو لاعتماد توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما شاركت مصر في اجتماع فريق العمل العربى للذكاء الاصطناعى الذى عُقد في فبراير الماضى تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وعلى الصعيد الأفريقي؛ شاركت مصر في اجتماع فريق العمل الأفريقي للذكاء الاصطناعى تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتم انتخاب مصر رئيسًا للفريقين العربى والأفريقي.