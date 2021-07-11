

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري قادر على التعافي من آثار أزمة كورونا وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري قادر على التعافي من آثار أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي من آثار أزمة كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وأن الاقتصاد المصري في طريقه بالفعل للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة.



وقالت السعيد ، في تصريحات بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021، إن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة.



أوضحت أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة كورونا، وأن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

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وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة، وان البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي من اثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.من جانبها، أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد 19، يكافح الاقتصاد العالمي لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرىو مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.